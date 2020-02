Il fotografo Cesare Re ospite della terza serata della rassegna “Tra le vette e il cielo” del CAI di Novellara

Martedì 25 febbraio terzo e ultimo incontro della rassegna “Tra le vette e il cielo” organizzata dalla Sottosezione del Club alpino italiano di Novellara in collaborazione con il Comune di Reggiolo. Ospite d’eccezione Cesare Re, fotografo. Il terzo appuntamento è alle ore 21:00, all’Auditorium “Aldo Moro” di Reggiolo, con “Suggestioni fotografiche alpine” e Cesare Re, fotografo e anche autore di guide e libri di montagna che da anni studia, esplora e documenta le vallate alpine, raccontandone il paesaggio, la flora, la fauna, la cultura e le tradizioni.

Ha percorso l’Arco Alpino in lungo e in largo e, ovviamente, in verticale, scrivendo libri e articoli e scattando moltissime fotografie. Ha trascinato reflex, obiettivi, treppiedi, strumenti fotografici vari in moltissimi luoghi montani, noti e meno noti, cercando di portare a casa emozioni, sensazioni e visioni di un magico mondo verticale, espressione di un ambiente naturale unico che, negli anni, continua ad affascinarlo in maniera quasi irrazionale. Un fascino che si esplica non solo nella visione delle grandi cime e di paesaggi di ampio respiro, ma anche nelle piccole grandezze della natura, ovvero nei particolari, come fiori, cascatelle, linee di luce e di vento. Parola e fotografia camminano, quindi, di pari passo, divenendo un tutt’uno indissolubile. Ha pubblicato fotografie su importanti riviste quali Meridiani, Bell’Italia, National Geographic, Meridiani Montagne, Trekking&Outdoor, Alp, Viaggi e Sapori, Parchi e Riserve, Qui Touring, Montagne360. Dal 2006 al 2008 ha svolto il ruolo di coordinatore della fotografia per la rivista Montagnard. Ha scritto e illustrato guide, tra queste “Val d’Ossola” e “Valli Valdesi e Sestriere”, “Rifugi e Bivacchi della Val d’Aosta”, “Sua Maestà il Rosa”, “Passo Passo Dolomiti”, e molte altre ancora. Ha pubblicato libri e manuali di fotografia; le sue ricerche fotografiche sull’acqua e sul paesaggio sono state esposte in varie mostre personali. Appuntamento all’Auditorium “A. Moro” di Reggiolo, ore 21:00. L’ingresso è libero.