Martedì 25 febbraio l’Amministrazione comunale di Carpi incontrerà i cittadini di San Marino: l’appuntamento è alle 20:30 nella sede della Società Sportiva Sanmarinese, in via Traversa S. Lorenzo 1. Saranno presenti tre assessori, per presentare i prossimi interventi e ascoltare richieste e proposte dei residenti. L’invito all’assemblea pubblica è stato spedito a tutte le famiglie della frazione, a inizio febbraio tramite il servizio “Postatarget” di Poste Italiane.