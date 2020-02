Sospensione dell’attività teatrale anche al Celebrazioni di Bologna

In seguito all’ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus, la direzione del Teatro Celebrazioni comunica la sospensione dell’attività teatrale fino a domenica 1 marzo 2020.

Gli spettacoli Vivaldiana della Spellbound Contemporary Ballet, in programma giovedì 27 febbraio, e Gagmen. I fantastici sketch con Lillo e Greg , in programma dal 28 febbraio al 1° marzo, sono momentaneamente sospesi. Verrà sospesa inoltre l’attività di Foyer 234 che aveva in programma il live del gruppo Majara, domenica 1 marzo, dalle ore 20.00 alle ore 21.30.

Il Teatro Celebrazioni terrà in costante aggiornamento il pubblico attraverso info line negli orari di apertura della biglietteria, sito web e pagine social al fine di informarlo riguardo alla ripresa dell’attività teatrale e alla riprogrammazione degli spettacoli sospesi.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123

La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.