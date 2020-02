Trasporto pubblico reggiano: servizi in vacanza scolastica da martedì 25 febbraio a sabato 29 febbraio 2020

Agenzia per la Mobilità comunica che, da martedì 25 febbraio a sabato 29 febbraio 2020 compresi, in considerazione dell’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna, che ha disposto la sospensione dell’attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sarà in vigore, per tutti i servizi urbani, suburbani ed interurbani di trasporto pubblico locale, l’orario ridotto di vacanza scolastica.

Nel caso la Regione Emilia – Romagna predisponga la proroga della sospensione, il servizio in orario di vacanza scolastica sarà mantenuto fino alla data definita in ordinanza.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216.