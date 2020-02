A Castenaso conclusi i lavori per la nuova RSA di “Sereni Orizzonti”

Conclusi nei tempi previsti i lavori per la realizzazione nel Comune di Castenaso della nuova RSA del gruppo “Sereni Orizzonti”. All’inizio della prossima settimana inizieranno i collaudi di tutti gli impianti (antincendio, riscaldamento e raffreddamento, diffusione sonora, anti legionella, pannelli solari e fotovoltaici), propedeutici alla consegna definitiva dell’immobile. È terminata anche la sistemazione delle aree esterne: la nuova RSA dispone infatti di un posteggio auto per i familiari in visita mentre sono state effettuate la piantumazione e semina della vasta area verde attrezzata, interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori.

Quello sorto nel cantiere di via Romitino è un edificio di cinque piani fuori terra e a forma di “L”, distribuito in 4 nuclei abitativi da 25 posti letto ciascuno, dotati di controllo accessi per monitorare i movimenti degli ospiti affetti da demenza senile. Al piano terra si trovano la reception e gli uffici amministrativi, gli spogliatoi per il personale, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (parrucchiere e podologo), una cucina per la preparazione dei pasti degli ospiti, un salone per le attività socio-ricreative e la sala per il culto. In ciascuno dei piani superiori – collegati da ben 6 tra ascensori e monta-lettighe – si trovano invece una sala da pranzo comune, servizi igienici per gli ospiti e un nucleo abitativo di 25 posti letto, suddiviso in 11 camere singole e 14 camere doppie.

Tutte le stanze sono ampie e luminose, dotate ciascuna del proprio bagno per disabili, arredate in modo confortevole e fornite di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. In ogni piano si trova un bagno assistito con barella doccia o sedia doccia.

I locali sono stati dotati di ventilazione meccanica controllata (VMC), che consente un ricambio di aria pulita e asciutta nei locali senza dover aprire le finestre ma recuperando dall’aria il calore che viene espulso. La climatizzazione è stata studiata per offrire agli ospiti il massimo del comfort e della sicurezza: quella invernale viene assicurata da un impianto di riscaldamento a pavimento (e quindi privo di caloriferi) mentre quella estiva sarà realizzata con un innovativo sistema che rinfrescherà gli ambienti senza fastidiose correnti d’aria.

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenta caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzato in classe energetica A3, produrrà autonomamente circa 240.000 kWh di energia (pari al 60% del suo intero fabbisogno), con una riduzione complessiva dell’emissione in atmosfera di oltre 100.000 Kg all’anno di anidride carbonica. Un risultato notevole ottenuto grazie all’isolamento termico dell’edificio, all’impianto fotovoltaico sul tetto, all’impianto solare termico per uso sanitario e riscaldamento, al recuperatore termodinamico del calore contenuto nell’aria espulsa e alla pompa di calore ad alta efficienza che in gran parte utilizza energia rinnovabile.

Con la realizzazione della RSA di Castenaso il gruppo “Sereni Orizzonti” – presente in Italia, Germania e Spagna con 80 strutture per complessivi 5.600 posti letto – consolida la sua presenza in Emilia-Romagna. Altre sue sei strutture operano infatti da tempo nelle province di Bologna (a San Lazzaro di Savena, a Pianoro e a Valsamoggia-Savigno) e di Piacenza (a Calendasco, a San Niccolò Rottofreno e nello stesso capoluogo).