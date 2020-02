Coronavirus, Ccgil-Cisl-Uil ER: “Le risorse per gli ammortizzatori sociali ci sono. Chiediamo alla Regione di sollecitare il Ministero del Lavoro”

In queste ultime ore uno dei problemi causati dall’emergenza del nuovo Coronavirus riguarda le ricadute sul mondo del lavoro.

A tal proposito, CGIL CISL e UIL Emilia-Romagna hanno scritto oggi alla Regione Emilia-Romagna affinché solleciti il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) ad autorizzare e a impiegare alcune risorse residue che negli anni scorsi sono state assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga ma che non sono state mai utilizzate.

Stiamo parlando, per quanto riguarda la nostra regione (e non solo), di un pacchetto di risorse sostanzioso che può rappresentare in tempi rapidi un primo ed efficace strumento a copertura dei lavoratori dipendenti (e non) temporaneamente sospesi dall’attività lavorativa.

(Cgil, Cisl e Uil ER)