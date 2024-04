Nella tarda mattinata di ieri, 26 aprile 2024, a Castelnuovo Rangone, un uomo 36enne di origini marocchine è stato aggredito e ferito da ripetuti colpi di bastone e da almeno una coltellata sferrata all’altezza dell’inguine che ha cagionato lesioni gravissime, dalle quali derivava subito dopo la sua morte.

Le indagini coordinate e condotte da questa Procura della Repubblica insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo ed al Nucleo Investigativo di Modena consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza verso due indagati consanguinei anch’essi di origini marocchine, di 26 e 54 anni.

Sulla scorta delle prove acquisite la Procura ha disposto il fermo dei due indiziati per il reato di concorso in omicidio volontario. L’arma utilizzata, un coltello di dimensioni importanti, è stato sottoposto a sequestro. I due fermati sono stati associati alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida del fermo.