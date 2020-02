La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia smentisce categoricamente la falsa notizia che circola da qualche ora sui social network in merito a 3 presunti casi di positività al Covid–19 in questa provincia. Attualmente non ci sono, infatti, pazienti positivi.

In un momento di così grande impegno da parte di tutta la sanità condanniamo la diffusione di queste insensate e irresponsabili false notizie e abbiamo provveduto a sporgere denuncia alla Polizia Postale per procurato allarme.