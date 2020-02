A Castel Maggiore i vigili del fuoco mettono in sicurezza un albero pericolante, a Galliera una copertura

Nonostante il forte vento, non sono state molte le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Tra quelle arrivate un po’ da tutto territorio della provincia, a Castel Maggiore è risultato abbastanza impegnativo mettere in sicurezza una grossa pianta che rischiava di rovinare sugli stabili dell’Acer di via Lame. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e autoscala per mettere in sicurezza l’albero che si era pericolosamente piegato verso le abitazioni. Sul posto oltre al 115 anche la polizia locale.

Sempre a causa del vento forte in località Galliera, in via Cirillo Bassi 20/A alle 15:50 circa sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di San Pietro in Casale per una copertura in lamiera pericolante. I pompieri hanno rimosso il tetto, mettendo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche la polizia locale.