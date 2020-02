Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del consorzio del Mercato Albinelli di Modena

L’Assemblea dei consorziati del Mercato Albinelli, nel rispetto dello Statuto, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il biennio 2020-2022. Il nuovo Consiglio risulta composto da Andrea Prandini nella carica di Presidente, da Lorella Vaschieri Vice Presidente e dai consiglieri Giorgia Boni, Roberta Cavalcanti, Salvatore Fazio, Davide Lugli, Mario Magnani.

L’Assemblea ha ringraziato il Consiglio uscente per il lavoro svolto a favore del Consorzio Albinelli. Contestualmente si è data lettura del Bilancio, approvato dalla maggioranza dei consorziati.

Una diversa fase nella vita dell’Albinelli si apre. Per marcarne l’inizio è stato inoltre presentato il nuovo logo, uno strumento in più per comunicare l’evoluzione dell’immagine e delle proposte che andranno ad arricchire il Mercato. Il profilo dei tetti del 1931 come simbolo grafico e un pay off “Il cuore di Modena” che sottolinea il legame forte con la città, la sua anima, il suo centro.

Stanno partendo anche tre nuove attività: Dolce incontro, il banco dei dolci di Susanna Alessandro, la Boutique del formaggio di Davide Zaccarini e Toma & Tomi al Mercato che aprirà sabato 7 marzo.