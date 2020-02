Affitti e barriere architettoniche, a Maranello bandi in scadenza

Due bandi per contributi in scadenza nei prossimi giorni per i cittadini di Maranello. Entro le ore 12 di venerdì 28 febbraio è possibile fare richiesta per il “Contributo Affitti” previsto dal bando dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, relativo al 2020 e stanziato grazie al Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni.

Oltre alla residenza a Maranello, occorre un valore ISEE del nucleo familiare non inferiore a 3.000 e non superiore a 17.154 euro e un canone mensile di affitto non superiore a 700 euro. Le domande devono essere presentate presso lo Sportello Sociale del Comune in Via Vittorio Veneto 9.

Entro il 1 marzo si possono presentare le domande per ottenere contributi a fondo perduto statali e regionali per la regolarizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati dove risiedono portatori di handicap. Info al Servizio Pianificazione e Gestione Territorio, Via Vittorio Veneto 9, e sul sito Internet del Comune di Maranello.