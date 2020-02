Auto a fuoco nella notte in via Emilia Ospizio a Reggio

La scorsa notte intorno le 2:30, operatori della Squadra Volante sono intervenuti in via Emilia Ospizio, angolo via Iori, su segnalazione di un’autovettura in fiamme. Sul posto era presente il cugino del proprietario del veicolo, utilizzatore esclusivo dell’autovettura che, sentito dagli agenti, ha dichiarato di non aver alcun sospetto né di aver mai avuto alcuna minaccia. I Vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, riferivano che l’autovettura aveva il portellone laterale destro aperto e le fiamme si sarebbero espanse dalla parte posteriore sino a giungere nella parte anteriore dell’autovettura. Non veniva quindi esclusa l’origine dolosa dell’accaduto. Accertamenti in corso da parte della Squadra Mobile.