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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano. L’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria stazione di Terre di Canossa/Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 Via Emilia in direzione Parma, SS9var fino all’uscita 6, SP343 e rientrare in A1 alla stazione di Parma.

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Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bologna: Modena sud, sulla stessa A1; per chi proviene da Milano: Reggio Emilia, sulla stessa A1.

Si potrà utilizzare anche la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.