Ospedale di Pavullo, il Centro Prelievi si sposta

Da domani, giovedì 27 febbraio, il Centro Prelievi dell’Ospedale di Pavullo si sposta: il servizio sarà attivo all’interno del Centro Diurno di Salute Mentale di via Corsini 1, in uno spazio separato dalle attività specifiche del Centro e con accesso per le auto da via Prediera.

Il trasferimento, avvenuto al termine della sessione di prelievo di questa mattina e dunque senza interruzione di servizio per i cittadini, si è reso necessario per mettere gli spazi del Centro Prelievi al servizio dei percorsi dedicati in Pronto Soccorso previsti dai recenti protocolli per l’eventuale accoglienza di pazienti con sintomi respiratori.