Variazione negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali a Castelnovo Monti

Il Comune di Castelnovo rende noto che dal 2 marzo, lunedì prossimo, sarà adottata una variazione negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali con sede in piazza Gramsci, nello specifico relativi ai settori Comunicazione e relazioni esterne – Urp, Anagrafe; Pianificazione, promozione e gestione del territorio; Finanziaro, servizio Bilancio e controllo di gestione”. Gli uffici dal 2 marzo in poi saranno chiusi al pubblico al martedì mattina, mentre saranno aperti, sempre al martedì, in orario pomeridiano, dalle 14 alle 17 (anziché dalle 15 alle 16 come avviene attualmente). Gli orari di apertura negli altri giorni della settimana restano invariati.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero 0522 610121.