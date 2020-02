Toano, tutte le opzioni a disposizione per scegliere il nuovo Medico di Medicina Generale

Toano, da lunedì 2 marzo oltre mille cittadini del Comune montano dovranno effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale. Tutte le persone interessate hanno già ricevuto nei giorni scorsi dall’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia una lettera in cui sono state indicate in modo dettagliato le modalità utilizzabili per effettuare la scelta del medico. Al fine di limitare code allo sportello SAUB e attese prolungate, si ricordano tutte le opzioni utilizzabili per l’iscrizione:

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico

Tramite FAX al numero 0522-617306

Per Posta Ordinaria all’indirizzo: Segreteria Distretto Sanitario C. Monti – AUSL Reggio Emilia, Via Roma n. 5 – 42035 Castelnovo Ne’ Monti

Per Posta Elettronica Certificata (PEC): distrettocastelnovomonti@pec.ausl.re.it

Per Posta Elettronica: protodistrettocmonti@ausl.re.it

I cittadini che utilizzeranno queste modalità riceveranno per posta, a domicilio, l’attestato di iscrizione.

L’accesso diretto allo sportello SAUB situato all’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Né Monti, la cui apertura per le prossime due settimane è stata ampliata nella fascia pomeridiana, è possibile nei seguenti orari:

Mattino: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8 alle ore 12.30 e il sabato dalle ore 8 alle ore 12

Pomeriggio, settimana dal 2 al 7 marzo: lunedì – martedì – giovedì – dalle ore 14 alle ore 16.30

Pomeriggio, settimana dal 9 al 14 marzo: lunedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16.30

Nel caso si acceda direttamente allo sportello SAUB si suggerisce di evitare, quando possibile, le fasce orarie di maggior afflusso che si registrano in genere tra le ore 7.30 e le ore 9.30 del mattino.