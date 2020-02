A Fiorano aumentate le iscrizioni al Centro per bambini e Famiglie

Sono aumentate del 28% le iscrizioni appena concluse per il secondo semestre al Centro per Bambini e Famiglie di Fiorano Modenese, rispetto allo stesso periodo (febbraio-giugno) dello scorso anno.

Ad oggi sono accolti nel servizio 55 bambini: 18 ai ‘Primi Passi’ (0-12 mesi); 19 alla ‘Casa dei Giochi’, gruppo A e 18 iscritti alla Casa dei Giochi gruppo B (dai 12 ai 36 mesi).

Il sindaco Francesco Tosi esprime “soddisfazione per il gradimento che tante famiglie dimostrano nei confronti di un servizio che rientra in una delle priorità di questa Amministrazione: i servizi educativi e l’attenzione ai bambini, alle giovani coppie, alla famiglia. L’alta affluenza indica chiaramente che esso risponde ad un’esigenza del territorio anche nelle modalità con cui è offerto”.

Il Centro per Bambini e Famiglie, situato accanto al nido di via Messori, è un servizio comunale che accoglie bambini della fascia d’età 0-3 anni accompagnati da un adulto.

L’offerta educativa è articolata in differenti momenti della settimana, per permettere alle famiglie di partecipare in base alle proprie esigenze.

Negli spazi interni ed esterni, allestiti con vari angoli di gioco e interesse, si offrono esperienze di crescita, apprendimento e condivisione tra i bambini. Le educatrici comunali intervengono come ‘facilitatrici’ nell’acquisizione delle competenze e per favorire le relazioni tra i piccoli. La loro presenza aiuta anche le famiglie ad entrare in contatto, a fare rete ed integrarsi nel tessuto territoriale.

Attualmente è attivato presso il servizio ‘Primi passi’ anche il progetto “Tutti al nido” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che prevede l’inserimento nel gruppo 0-12 mesi di alcune famiglie in situazione di fragilità, segnalate dai Servizi sociali territoriali.

Le proposte educative dedicate ai bambini, intervallate dai rituali che scandiscono il tempo delle esperienze (accoglienza, merenda, saluto), comprendono sperimentazioni grafico-pittoriche, manipolazione, esplorazione di materiali diversi, giochi di movimento ed uscite in giardino. Il Centro per Bambini e Famiglie si apre anche all’esterno, con passeggiate in biblioteca, in ludoteca ed “escursioni” nell’adiacente nido Messori, durante le quali i bambini sono accompagnati ad incontrarsi con quelli accolti al nido ed esplorare ambienti nuovi.