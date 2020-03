A Castelnovo Monti rinviato l’inizio dei workshop dedicati ai fumetti e al video storytelling

L’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti e il gruppo di giovani JerryCan comunicano che, a seguito delle disposizioni per l’emergenza coronavirus, è stato rinviato l’inizio dei due nuovi workshop dedicati al fumetto e al video storytelling. In particolare il corso sul fumetto avrebbe dovuto prendere il via domenica 8 marzo. Le nuove date saranno comunicate dagli organizzatori non appena verranno definite. Per informazioni è comunque possibile scrivere a jerrycan.gruppo@gmail.com, o telefonare al numero 0522 610276.