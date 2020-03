Anche a Sassuolo riduzione delle rette dei nidi per il periodo di chiusura

Anche a Sassuolo riduzione delle rette dei nidi per il periodo di...

Una riduzione delle rette dei nidi proporzionale ai giorni in cui il servizio non è stato possibile a causa dell’ordinanza di chiusura delle scuole. L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Corrado Ruini annuncia la riduzione delle rette dei nidi, per una settimana a Febbraio ed una (salvo eventuale proroga della chiusura) a Marzo.

“Comunichiamo alle famiglie dei bambini che frequentano i nidi del nostro comune – chiarisce Corrado Ruini – che a seguito delle misure di chiusura emergenziale previste dalla Regione e dal DPCM, sarà applicata una riduzione delle rette in proporzione ai giorni in cui il servizio non è stato erogato.

Stiamo seguendo ogni giorno gli sviluppi della situazione e le decisioni che i diversi enti preposti decideranno di porre in essere. Alle famiglie assicuriamo la nostra disponibilità e vicinanza per superare insieme questo inatteso periodo straordinario, auspicando la più proficua e propositiva collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti”.