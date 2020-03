A Fiorano Modenese potature pubbliche e private

Continua il programma manutenzioni straordinarie del verde sul territorio di Fiorano Modenese, che prevede sia potature che abbattimenti, là dove si rendono necessari, dopo le opportune verifiche. A questo si aggiungono interventi di privati che porteranno a modifiche della viabilità. Ricordiamo che per ogni albero abbattuto. pubblico o privato, si deve prevedere una nuova piantumazione.

Venerdì 6 marzo dalle 8.00 alle 14.00 via Villa sarà chiusa al traffico (salvo per il transito di residenti e di mezzi di soccorso) per la potatura di alcuni alberi.

Lunedì 9 marzo dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 17.00, verrà istituito un restringimento stradale in via Camporosso, nell’ultimo tratto prima del ristorante, per la potatura di alcune piante private.

Nella stessa giornata si procederà all’abbattimento di alcuni alberi secchi in via dell’Elettronica (dalle 8:00 alle 10:00), dove verrà istituito il senso unico alternato e in via Fiandri, che verrà invece chiusa al transito dalle ore 10.00 alle ore 13.00,

Per ogni pianta pubblica presente sul territorio, il Comune di Fiorano Modenese sta procedendo con una schedatura tramite Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell’albero su basi biomeccaniche; in acronimo VTA), per gli abbattimenti i dati vengono completati da apposite analisi e certificazione da parte di un agronomo.