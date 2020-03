Arresto per spaccio in piazzale Europa a Reggio Emilia

Ieri pomeriggio a seguito di segnalazione anonima sulla linea d’emergenza 113, in cui un utente riferiva di un individuo, abbigliato di scuro, intento a spacciare sostanze stupefacenti in piazzale Europa, gli operatori della Squadra Volante, dopo aver visionato i filmati delle telecamere di vigilanza cittadina, individuavano il soggetto descritto, seduto su di una panchina. L’uomo veniva avvicinato da persone in transito con i quali aveva uno scambio. Gli stessi poi si allontanavano. Gli agenti quindi intervenivano, trovando il soggetto ancora seduto sulla panchina.

Privo di documenti forniva generalità di Y.S.B., poi confermate. A seguito di perquisizione personale veniva rinvenuto un blister contenente 16 pastiglie da 02 mg di Clonazepam – nome commerciale “Rivotril” – inseriti nella tabella IV relativa al D.P.R. 309/90; un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso lordo complessivo di grammi 2,50; un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di grammi 08,00.

Il soggetto, gravato da tre condanne per reati inerenti gli stupefacenti, risultava in possesso anche della somma di denaro contante di oltre mille euro. Tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio si procedeva al sequestro dello stupefacente e del denaro. L’arrestato veniva tradotto presso il domicilio in attesa dell’udienza di convalida.

Verso le 22, una dipendente pattuglia ha effettuato il controllo domiciliare dell’uomo, che nella circostanza non era presente. Contattato telefonicamente veniva invitato a far ritorno presso il suo domicilio, dove arrivava dopo circa 10 minuti, riferendo di essersi allontanato per comprare una pizza. L’uomo veniva dunque deferito all’Autorità per il reato di evasione.