Nidi, anche a Maranello c’è lo sconto sulle rette

La giunta comunale di Maranello ha approvato la delibera che applica alle famiglie con bambini che frequentano i nidi d’infanzia uno sconto commisurato ai giorni di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria. La misura si applica alle famiglie che usufruiscono dei nidi d’infanzia, del servizio “Spazio bambino” e del prolungamento orario al nido. La retta relativa al mese di febbraio verrà decurtata di una settimana: al momento del pagamento, alle famiglie verrà indicata la cifra già scontata, senza ulteriori passaggi burocratici. Lo stesso metodo verrà utilizzato quando si tratterà di pagare il mese di marzo.

“E’ un intervento doveroso nei confronti di chi non ha potuto usufruire del servizio e di conseguenza ha dovuto organizzarsi autonomamente in alternativa al nido”, commenta il sindaco Luigi Zironi. “Stiamo vivendo giorni difficili per le misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria. Siamo tutti chiamati a dei sacrifici, e una azione di supporto anche economico alle famiglie credo possa costituire un segnale importante nei confronti dei nostri cittadini”.