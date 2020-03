Sant’Ilario d’Enza: botte a moglie e figlia ma l’allontanamento da casa non basta, 45enne finisce ai domiciliari

Per anni ha subito le quotidiano offese e aggressioni che il marito le riservava, senza mai denunciarlo. Ma quando un giorno l’uomo ha usato violenza alla figlia, “colpevole” di essere intervenuta in difesa della mamma, la donna non ha esitato a chiamare i carabinieri e denunciare quanto accaduto. Un episodio non circoscritto alla figlia, quello verificatosi alla fine dello scorso mese di dicembre, in quanto le investigazioni dei carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno rivelato che la moglie da oltre tre anni era sottoposta a continui maltrattamenti. Gravi e inauditi episodi di violenza per i quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Sant’Ilario d’Enza denunciarono alla Procura reggiana un 45enne rumeno residente nella Val d’Enza accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e percosse.

Il sostituto titolare dell’inchiesta, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri aveva richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle vittime. Provvedimento di natura cautelare che eseguito circa due settimane fa, pare non essere bastato in quanto l’uomo ha violato in maniera reiterata la misura, tanto che la Procura reggiana, condividendo con quanto segnalato dai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, ha richiesto e ottenuto dallo steso GIP l’aggravamento della misura con l’emissione dell’ordinanza di custodia in regime di arresti domiciliari che ieri è stata eseguita dai carabinieri che hanno arrestato l’uomo.