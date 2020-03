Controlli dei N.A.S. nelle aziende alimentari: sequestrati 500 chili di bevande e alimenti

I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare hanno proceduto, al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcune aziende alimentari con il fine precipuo di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative.

In un’azienda della bassa reggiana i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma hanno accertato irregolarità. In particolare nel corso dei controlli, i militari operanti hanno rinvenuto, sulle scaffalature del locale adibito a magazzino e sottoposto a sequestro amministrativo, circa 500 chilogrammi di bevande e alimenti vari (dolciumi, sciroppi in vari gusti, tisane, snack salati etc..), riportanti in etichetta la data di scadenza decorsa di validità. Al titolare sono state contestate le relative violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo complessivo di euro 2.000,00.