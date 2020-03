Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 8 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nuvolosità medio-alta stratificata in aumento da ovest a partire dal tardo pomeriggio/sera. Temperature: minime in diminuzione con valori compresi tra 1/2°C della pianura più interna e 4/5°C della costa; massime nel complesso stazionarie attorno a 11/13°C. Venti: al mattino settentrionali, moderati sulla costa e sul mare, deboli altrove; dal pomeriggio deboli in progressiva rotazione dai quadranti meridionali. Mare: ancora mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)