Nei prossimi giorni gli sportelli del gruppo Iren dell’area rossa saranno chiusi

IREN è impegnata in prima linea per seguire con serietà ed impegno tutte le precauzioni contenute nel recente DPCM sul COVID-19. Gli sportelli IREN dell’area rossa (in Emilia Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Provincia di Modena) resteranno chiusi temporaneamente per ulteriori misure di precauzione atte a garantire la massima sicurezza per Clienti e dipendenti.

Per mettersi in contatto con IREN sono disponibili numerosi canali di contatto: restano attivi i NUMERI VERDI indicati in bolletta, il canale Facebook e l’APP CLICKIREN.

Iren ringrazia i Clienti per la collaborazione.