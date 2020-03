Anche l’Ospedale di Comunità di Fanano accoglierà pazienti Covid-19 positivi

Tra le strutture che si preparano ad accogliere pazienti covid-19 postivi, seppure con sintomatologia non grave, ci sarà anche l’Ospedale di Comunità di Fanano. Si tratta di una struttura intermedia tra l’isolamento domiciliare e il ricovero ospedaliero, che garantirà un adeguato supporto a una particolare tipologia di pazienti con coronavirus che necessitano comunque di un monitoraggio infermieristico e medico.

La struttura potrà ospitare fino a 14 pazienti, mentre gli attuali ricoverati – in tutto nove – saranno dimessi o trasferiti nella giornata di domani, per consentire poi l’allestimento degli ambienti secondo i protocolli previsti per l’assistenza ai pazienti covid-19 positivi.

Il personale avrà tutti i necessari dispositivi di sicurezza così come massima attenzione sarà dedicata alla sanificazione degli ambienti.