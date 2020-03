Ieri poco dopo mezzogiorno, a Camposanto, i carabinieri della stazione di San Felice sul Panaro, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, due cittadine rumene rispettivamente di 24 e 34 anni, senza fissa dimora in Italia, poiché senza alcuna necessità, si erano intrattenute a lungo in via Fermi.