Nottetempo tentano di introdursi in un supermercato. Tre denunce a Carpi

I carabinieri dell’aliquota radiomobile del comando compagnia di Carpi, la scorsa notte alle 02.00, hanno bloccato e deferito alla Procura della Repubblica tre giovani, un tunisino ventottenne, un brasiliano diciannovenne ed un italiano minorenne, poiché poco prima avevano tentato di introdursi in un supermercato sito in via Colombo, senza riuscire ad asportare alcunché per l’immediato intervento dei carabinieri. I tre sono stati denunciati anche per l’inottemperanza delle limitazioni imposte dal provvedimento urgente di contenimento dell’emergenza epidemiologica.