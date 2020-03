Incendio di legname ed immondizia a Santa Maria in Duno

Oggi pomeriggio poco dopo le 18:00, i Vigli del fuoco sono intervenuti, con diverse squadre e mezzi dalla centrale e dai distaccamenti, in località Santa Maria in Duno a Bentivoglio, per un incendio di legname ed immondizia che ha coinvolto anche la vegetazione limitrofa.