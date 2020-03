Chiarimenti dell’Ausl di Reggio sulla pulizia strade

L’Ausl Reggio Emilia ha chiarito ieri, tramite propria nota stampa, che tra le azioni utili alla prevenzione della diffusione del fenomeno legato a corona virus non sono ricomprese, in quanto “non richieste né programmate”, eventuali operazioni di lavaggio o sanificazione di strade o parchi pubblici. Rimane, invece, utile continuare a pulire ambienti ed piani di lavoro frequentemente toccati con le mani che potrebbero favorire il contagio.

In accordo con Iren e Sabar, i sindaci della provincia di Reggio Emilia hanno comunque ritenuto utile sfruttare il periodo di forte riduzione di presenze e di traffico lungo la rete stradale per anticipare le operazioni di lavaggio e pulizia delle strade comunali, già tradizionalmente svolte e programmate in ogni comune.