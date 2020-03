I consigli delle insegnanti per i bimbi del nido e delle scuole dell’infanzia di Cavriago

Sulla pagina Facebook e sul sito del Comune di Cavriago oltre che sui canali Whatsapp dei genitori, è partita la pubblicazione di varie proposte per i bambini del paese, proposte educative che nascono dalla pedagogista, dagli educatori, dagli insegnanti, dagli atelieristi e dalle cuoche dei servizi 0-6 dell’Azienda Speciale CavriagoServizi.

“Ci sembrava importante mantenere vivo quel legame e quel rapporto quotidiano che esistono normalmente tra i bambini e il personale educativo durante l’anno scuolastico. In questo periodo di emergenza sanitaria in cui i bambini e i genitori si trovano a casa, abbiamo pensato di tessere lo stesso quella tela di relazioni speciali, seppur a distanza con una serie di idee e attività”, spiega Valentina Conte, presidente dell’Azienda Speciale che coordina i servizi scolastici 0-6.

Così, come spiegano maestre, pedagogista, educatori, atelieristi e cuoche, “in questo momento così particolare in cui è necessaria una distanza, abbiamo sentito il bisogno di ricercare nuovi modi per avvicinarci e per continuare a progettare con voi e per voi: vi proporremo ogni settimana giochi, favole, ricette, narrazioni, canzoni, link, ecc. Il nostro desiderio è di sentirci e sentirvi più vicini – dicono rivolgendosi ai bambini e ai genitori – attraverso la condivisione di svariate proposte che possano garantirvi non solo un’alternativa per accompagnare il vostro tempo a casa ma anche delle attività di continuità educativa che prevedano anche dei rilanci da riportarci a scuola una volta terminato questo lungo periodo. Piccoli gesti che speriamo possano essere per tutti i bambini e le famiglie un messaggio di solidarietà e vicinanza in attesa di rivederci presto al nido Le Betulle e alle scuole Le Betulle e I Tigli”.

Hanno così preso forma le seguenti proposte. Ci sarà una parte di condivisione attraverso gruppi whatsapp con i genitori (“reSTIAMO INSIEME”). Poi altre proposte verranno fatte attraverso sito e social del Comune di Cavriago: “FAVOLE AL TELEFONino”, ovvero una raccolta di narrazioni tratte da “Favole al telefono” di Gianni Rodari raccontate e interpretate dalla voce dell’atelierista; “aTElier IN CASA”, ovvero l’atelierista solleticherà la creatività con diverse idee divertenti; “GUSTA il ricordo”, ovvero le cuoche racconteranno le ricette di alcune pietanze che i bambini gustano ogni giorno a scuola.

Non è tutto: anche sulla pagina Facebook e sul canale youtube del centro cultura Multiplo vengono proposti, per i bambini, diverse letture di albi illustrati da parte degli operatori del centro cultura; sempre sulla pagina fb del Multiplo vengono caricati di giorno in giorno suggerimenti e proposte di iniziative culturali interessanti, sia per adulti che per bambini, in questi giorni di emergenza sanitaria.

Info: www.comune.cavriago.re.it, pagine facebook @comunedicavriago @multiplocavriago