Prevalenza di cielo sereno con solo qualche locale annuvolamento sui rilievi centro-occidentali nel pomeriggio. Temperature: minime in flessione, comprese tra 1 e 3 gradi nei centri urbani emiliani e tra 3 e 4 gradi sulla Romagna e con possibili locali gelate in aree di aperta campagna. Massime senza variazioni di rilievo, con valori attorno a 14 gradi. Venti: in prevalenza deboli variabili, deboli orientali sulla costa. Mare: poco mosso.

(Arpae)