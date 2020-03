In giro in auto senza giustificato motivo: sei giovani denunciati a Carpi

Ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura due cittadini moldavi di 22 anni, controllati in via Dallari a bordo di un’autovettura che circolava senza un giustificato motivo.

Sempre a Carpi, intorno alle 22:00, quattro cittadini pakistani sono stati fermati dai militari della locale stazione, a bordo di una autovettura mentre circolavano in via Pascoli, senza alcun giustificato motivo. Anche per loro, tutti tra i 25 ed i 31 anni, è scattata la denuncia per la violazione del provvedimento di contenimento dell’emergenza epidemiologica.