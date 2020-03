Incidente con feriti a Castello d’Argile

Poco dopo le 13:00 di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un veicolo coinvolto in un incidente stradale in via Nuova, a Castello d’Argile dove, per cause in corso di accertamento, un’Audi è uscita fuori strada mentre si accingeva a percorrere la rotatoria. Sull’auto viaggiavano tre persone, soccorse dai sanitari del 118. Per una sola è stata necessaria l’ospedalizzazione e quindi trasportata all’Ospedale Maggiore di Bologna. I pompieri hanno anche provveduto all’assistenza tecnica per la sicurezza della piazzola d’atterraggio dell’elicottero del 118. Sul posto anche i carabinieri.