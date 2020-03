Annunciate chiusure volontarie per Florim e Marazzi

Dopo l’annuncio ieri di Ferrari che ha chiuso per due settimane gli stabilimenti modenesi garantendo lo stipendio ai dipendenti anche nel mondo ceramico si annunciano chiusure volontarie.

In particolare in queste ore è annunciata la chiusura di Florim il cui presidente Claudio Lucchese ha scritto ai propri dipendenti: “Florim Ceramiche spa da sempre attenta alle esigenze dei propri dipendenti in questo periodo di cricità sanitaria globale ed in linea con la propria responsabilità sociale, fatte salve disposizioni governative, ha deciso volontariamente ad una sospensione straordinaria delle attività nei propri siti… l’azienda resta disponibile a valutare sin da ora eventuali richieste individuali di astensione dal lavoro”.

Gli stabilimenti Marazzi, sottoposti ieri e oggi a sanificazione, saranno chiusi volontariamente, mantenendo attivi i magazzini per le spedizioni.