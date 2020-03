Reggio Emilia, sospesi i termini di notificazione per i processi verbali al Codice della strada

Nell’ambito dei provvedimenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19, come previsto dalla Circolare del ministero dell’Interno del 13 marzo 2020, sono sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al Codice della strada e leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, a decorrere dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile 2020. Dal giorno 4 aprile si riapriranno i termini salvo nuove disposizioni.

Per tale motivo si comunica che gli uffici deputati alla consegna degli atti da notificare, depositati alla casa comunale situata in via Brigata Reggio 28, rimangono chiusi al pubblico sino al 3 aprile salvo ulteriori proroghe.

I cittadini destinatari degli avvisi di deposito relativi a sanzioni amministrative sono invitati a restare a casa così come indicato dal Decreto ministeriale.