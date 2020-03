Dal 20 marzo Bologna Jazz Festival / Jazz a Domicilio

Il Bologna Jazz Festival e il Camera Jazz & Music Club si uniscono in questo momento drammatico per l’Italia e per tutto il mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo, lanciando Jazz a Domicilio – #laculturanonsiferma: una rassegna di musica live, con concerti realizzati a porte chiuse e trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del BJF (https://it-it.facebook.com/BolognaJazzFestival/), sul circuito di Lepida TV e su Radio Città Fujiko.

A partire dal 20 marzo, ogni venerdì e domenica sera verrà offerta un’anteprima del Bologna Jazz Festival, creando così anche un’occasione di sostegno per i musicisti locali, regolarmente ingaggiati e retribuiti, in un momento di prolungata sospensione delle occasioni lavorative. Naturalmente, gli artisti si disporranno sul palco a ‘distanza di sicurezza’.

In piena quarantena nazionale, il BJF si affida così alla musica jazz come elemento di conforto per le persone, attraverso un progetto che, in un periodo di relazioni interpersonali soffocate, si pone anche l’obiettivo di creare una forma di socialità differente, costruendo un senso di comunità, nella speranza che esso possa continuare a crescere e consolidarsi anche quando l’emergenza sarà finita.

I primi due concerti, entrambi alle ore 21:30, saranno venerdì 20 marzo con il Nico Menci Trio (Nico Menci al pianoforte, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Dario Rossi alla batteria) e domenica 22 marzo con il quartetto di Matteo Raggi (Matteo Raggi al sax tenore, Davide Brillante alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso, Dario Rossi alla batteria).

Con Jazz a Domicilio – #laculturanonsiferma il BJF contribuisce inoltre alla campagna di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus istituita da Regione Emilia-Romagna. Le donazioni possono essere fatte con versamento sul conto corrente IT69G0200802435000104428964 intestato ad Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, indicando in causale l’hashtag #JAZZADOMICILIO.

A partire dalla seconda metà di marzo, inoltre, il Bologna Jazz Festival offrirà ogni settimana un laboratorio video curato da Danilo Mineo sul riciclo e costruzione strumenti musicali e oggetti sonori: musica e gioco pensati per intrattenere i bambini in questi giorni così difficili.

Il laboratorio per bambini sarà registrato e pubblicato sulla pagina FB e YouTube del Bologna Jazz Festival, contribuendo anch’esso alla raccolta fondi.