Palazzo Ducale di Sassuolo sarà presto restaurato e reso ancora più bello. La Invitalia Spa, in qualità di Centrale di Committenza per le Gallerie Estensi, ha infatti pubblicato la gara per l’affidamento dei servizi tecnici e di progettazione per l’intervento di restauro e il consolidamento del fronte meridionale settecentesco del Palazzo, e avrà l’obiettivo di valorizzare questa parte importante del complesso ducale e recuperare percorsi e relazioni con i giardini e il parco.

L’importo del finanziamento ammonta a 526.792,26 euro. Fonte di finanziamento è il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e Legge 232/2016 – CIG: 822742805F CUP: F83G17000980001 – F84B18000860001.