Trasporto pubblico Reggio Emilia: ridotte tutte le corse del servizio serale urbano

Agenzia Mobilità comunica che, da giovedì 19 marzo, in considerazione dell’ordinanza emessa dalla Regione Emilia-Romagna in data 16 marzo 2020, che ha disposto ulteriori interventi di razionalizzazione per i servizi serali e notturni, tutte le corse del servizio urbano dopo le ore 20:00 sono soppresse, ad esclusione della linea urbana n.1 a servizio del Polo Ospedaliero. Le linee Minibù rimarranno invariate.

Gli orari verranno pubblicati nel corso della giornata odierna sul sito dell’azienda di trasporti SETA – www.setaweb.it.

Agenzia informa, inoltre, che, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, sarà attivo Aladino, il servizio di trasporto urbano notturno a chiamata che offre la possibilità di pianificare e prenotare viaggi ad orari e percorsi variabili a seconda delle necessità del singolo utente.

Il servizio è prenotabile telefonando al call center: 0522 927654 attivo dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 19.30 e il sabato dalle 6.30 alle 14.00.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216 e il numero WhatsApp 334 2194058.