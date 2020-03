45.000 litri della candeggina ACE donati per igienizzare gli ospedali dell’Emilia Romagna

Fater spa, l’azienda che produce e commercializza Ace candeggina e i prodotti per l’incontinenza Lines Specialist, joint venture paritetica fra Procter & Gamble e gruppo Angelini, fornisce il proprio contributo all’Emilia Romagna e dona circa 45.000 litri di candeggina ACE, utile per igienizzare ambienti e superfici in tutti gli ospedali della regione.

L’iniziativa di Fater vuole essere un segno concreto di vicinanza al personale medico e paramedico, che sta gestendo con coraggio e professionalità questo periodo di emergenza nazionale e alle strutture ospedaliere dove è massima l’esigenza di igiene.

Fater ha attivato ulteriori donazioni di candeggina a favore dei presidi ospedalieri finora in altre 8 regioni italiane: Toscana, Veneto, Abruzzo, Marche, Puglia, Calabria, Basilicata, e parte della Lombardia.

L’azienda ha finora messo a disposizione circa 300.000 litri di candeggina che saranno consegnati già da questa settimana, secondo le necessità degli enti riceventi.

Per fare fronte all’aumento della richiesta delle famiglie italiane, lo stabilimento di Campochiaro (CB), dove viene prodotta la candeggina ACE, funziona oggi a ritmo pieno: 7 giorni su 7. Ciò nel totale rispetto delle norme di cautela definite dal DPCM e dal protocollo di sicurezza per i lavoratori ai quali va il ringraziamento dell’azienda, poiché solo attraverso il loro impegno e motivazione è stato possibile dar vita a questo grande sforzo collettivo.

Infine per quanto riguarda le forniture pubbliche di prodotti assorbenti per l’incontinenza, Fater contribuisce anche in Emilia Romagna ad aiutare i cittadini più in difficoltà in questa grave emergenza, garantendo il servizio domiciliare a oltre oltre 55.000 assistiti delle AUSL di Ferrara, Bologna, Imola e della Romagna.