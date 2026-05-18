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Le scuole dell’infanzia e medie dell’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1 hanno presentato, sabato 16 maggio, lo spettacolo musicale di fine anno scolastico dal titolo “Il giro del mondo in 180 giorni di scuola”, che ha coinvolto oltre 350 bambini e ragazzi in un viaggio tra culture, musica e creatività.

L’iniziativa si è svolta al teatro Astoria a Fiorano Modenese, con la direzione artistica e musicale di Sonus Academy ed è stata realizzata con il contributo del Comune di Fiorano Modenese, nell’ambito delle iniziative collegate a Maggio Fioranese 2026.

I bambini delle scuole dell’infanzia Aquilone e Il Castello, con le loro “Ninne nanne dal mondo” e l’esibizione musicale dei ragazzi della scuola media Giacomo Leopardi hanno coinvolto e accompagnato il pubblico in un simbolico viaggio attraverso culture, suoni e tradizioni del mondo, valorizzando il percorso educativo e artistico svolto durante l’anno scolastico.

“Attraverso il linguaggio universale della musica, i nostri bambini e ragazzi hanno saputo trasmettere entusiasmo, sensibilità e un bellissimo messaggio di condivisione tra culture diverse. Abbiamo voluto inserire gli spettacoli delle scuole all’interno del Maggio Fioranese proprio perché crediamo sia importante dare spazio, voce e visibilità ai nostri studenti, valorizzando il loro impegno, la loro creatività e il grande lavoro educativo svolto durante l’anno insieme agli insegnanti e alle realtà del territorio.” sottolinea l’assessora alla Scuola del Comune di Fiorano Modenese, Monica Lusetti.