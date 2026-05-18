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Open Day alle scuole dell’infanzia di Maranello: martedì 19 maggio dalle 17 alle 19 le scuole dell’infanzia (Sorelle Agazzi, Cassiani, Bertacchini-Borghi, Jacopo Da Gorzano, Obici) saranno aperte per dare la possibilità alle famiglie di visitare gli spazi esterni. Alle 17 in tutte le scuole è prevista anche una lettura animata.

Una giornata di apertura rivolta a tutti i futuri iscritti, genitori e bambini, che si propone di avviare una prima conoscenza reciproca della scuola dell’infanzia. Le famiglie che provengono dai servizi 0-3 troveranno ad accoglierle anche le educatrici, a sostegno di una passaggio tra due realtà diverse ma in continuità. Questa occasione rappresenta anche un primo momento di conoscenza e di confronto sull’ingresso alla scuola dell’infanzia anche sotto l’aspetto educativo e per avere informazioni sulle modalità di accoglienza dei bambini e sulla vita quotidiana alla scuola dell’infanzia.