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Si conclude domani sera, 19 maggio, il Festival di cinema, scienza e filosofia Giano: l’ultima proiezione della rassegna, inizialmente prevista per il 14 maggio, è stata spostata infatti a martedì.

L’appuntamento resta fissato alle ore 21, con ingresso libero, per una serata che unirà cinema, riflessione scientifica e attenzione ambientale attraverso la proiezione del documentario “A Plastic Ocean”, diretto dal giornalista australiano Craig Leeson.

Il film nasce quasi per caso nel 2011, quando Leeson, impegnato nelle riprese di un documentario dedicato alle balenottere azzurre al largo dello Sri Lanka, si trova davanti a uno scenario inatteso e sconvolgente: un mare invaso dalla plastica. Le immagini delle balene che nuotano tra bottiglie e sacchetti diventano il punto di partenza per un viaggio attraverso gli oceani del pianeta, alla ricerca delle conseguenze dell’inquinamento causato dalla plastica.

Il documentario raccoglie testimonianze di ricercatori, studiosi e attivisti, mostrando come anche le aree considerate più incontaminate siano ormai raggiunte da tonnellate di rifiuti. Impressionanti i dati riportati nel film: ogni anno finiscono nei mari circa 8 milioni di tonnellate di plastica, mentre nel Pacifico galleggia un’enorme isola di rifiuti grande due volte il Texas. Nel Mediterraneo, inoltre, il rapporto tra particelle di plastica e plancton è ormai di uno a due.

“A Plastic Ocean” invita così a riflettere sul paradosso della plastica, materiale rivoluzionario per la sua durata e resistenza, ma proprio per questo diventato una delle principali minacce ambientali del nostro tempo.

A dialogare con il pubblico saranno Fabio Canessa, direttore artistico del Festival Giano, critico cinematografico e docente, e Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera e tra i più noti giornalisti italiani di politica internazionale e scenari di guerra. Cremonesi, nato a Milano nel 1957, è stato corrispondente da Gerusalemme e autore di numerosi libri dedicati ai conflitti contemporanei e alla geopolitica.

L’incontro conclusivo del Festival si propone quindi come un’occasione per guardare oltre il documentario e interrogarsi sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro del pianeta. Per informazioni: Teatro Bismantova – tel. 0522 614078.