Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 22 marzo

Al mattino da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti localmente più consistenti che daranno luogo a rovesci; possibilità di neve solo sulle cime più alte. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio-sera ma, con il previsto abbassamento dello zero termico la quota neve potrebbe scendere fino a quote collinari di 600/700 metri. Temperature: in flessione, molto marcata soprattutto nei valori massimi previsti intorno a 11-12 gradi. I valori minimi giornalieri si registreranno nella sera-notte e oscilleranno tra 5 e 8 gradi. Venti: moderati nord-orientali con rinforzi sul mare, litorale e in serata sui rilievi. Mare: molto mosso, localmente agitato al largo in serata.

(Arpae)