Tecniche di ricerca attiva del lavoro: al via dal 30 marzo il corso online di Insieme per il Lavoro

Prenderà il via lunedì 30 marzo un primo corso online per i beneficiari del progetto Insieme per il Lavoro riguardante le Tecniche di ricerca attiva del lavoro. Obiettivo del corso è rendere quanto più possibile autonome le persone nella ricerca di occupazione, dalla redazione del proprio curriculum vitae, al corretto utilizzo dei social network, fino ad arrivare alla gestione di un efficace colloquio di lavoro.

La docenza verrà erogata totalmente in modalità telematica da professionisti del team di Lavoropiù, con i quali sarà possibile interagire e avere momenti di confronto.

Il corso è gratuito e per partecipare è necessario un computer e una buona connessione a internet.

Insieme per il lavoro vuole continuare a garantire supporto ai beneficiari del progetto, attraverso brevi corsi di formazione online, offrendo opportunità e strumenti utili per rimanere attivi nella ricerca di lavoro, per provare a misurarsi con situazioni inedite e per stimolare nuove curiosità.

Per avere maggiori informazioni e iscriversi al corso scrivere a

selezioni@insiemeperillavoro.it

A questo link la scheda del corso