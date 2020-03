Le Colombe ADMO volano nei reparti degli Ospedali insieme ad un aiuto per i pazienti nelle terapie intensive Covid

La Campagna ADMO “Una Colomba per la Vita” quest’anno non si è svolta come di consueto e le colombe e le uova non decoreranno le nostre belle piazze.

Per il bene comune, dobbiamo rimanere a casa ma ADMO non ha intenzione di fermarsi: mai come ora l’Associazione è vicina a tutti i malati oncoematologici ancora in attesa di un trapianto di midollo osseo, unica loro speranza di vita, obbligati a vivere per mesi in Ospedale, dentro camere sterili, lontani dai loro affetti; triste analogia con i pazienti Covid-19, costretti nei Reparti di Terapia Intensiva, in una condizione di lontananza dalle persone più care.

Pensando a loro, ma anche a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario sempre in prima linea, ADMO ha deciso di dare un contributo al movimento di solidarietà che ci unisce tutti in questo momento difficile.

Mentre #iorestoacasa #lecolombevolano negli ospedali delle nostre città.

Andando sul sito www.admoemiliaromagna.it/campagna-pasqua/ si può scegliere di donare uno dei prodotti di Pasqua ADMO a coloro che lottano ogni giorno contro le malattie del sangue nei Centri Trasfusionali e nei Reparti di Ematologia della nostra Regione.

Personale ospedaliero e pazienti NON possono restare a casa e oggi più che mai possiamo essere loro vicino con un piccolo gesto di condivisione: ADMO consegnerà agli Ospedali dell’Emilia-Romagna tutti i prodotti che verranno DONATI dai cittadini in questa Campagna.

La colomba di Pasqua ADMO però vuole essere solo una parte del nostro DONO, perché l’Associazione sa quanto sia importante spezzare il muro della solitudine nella malattia ed ha deciso di dare il suo piccolo contributo nella battaglia contro il Coronavirus donando ai Reparti Covid-19 della nostra Regione tablet che permetteranno ai pazienti isolati di comunicare con coloro che, con preoccupazione e speranza, li aspettano a CASA.

Insieme possiamo fare la differenza: “fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei.” (T. Roosevelt)

Per maggiori info sulla campagna:

ADMO EMILIA ROMAGNA ODV

Policlinico Sant’Orsola Malpighi – Pad. 25 via G. Massarenti, 9 – 40138 Bologna

Tel. 3341373227

Web: www.admoemiliaromagna.it mail: info@admoemiliaromagna.it