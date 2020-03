Muoversi fa Bene, una rubrica per fare attività fisica in casa

LSH Società Benefit azienda sassolese, inserita anche all’interno del prestigioso Tecnopolo di Mirandola che formula e produce integratori nutraceutici di ultima generazione pensati per migliorare il rapporto lavoro, tempo libero, riposo e la qualità della vita delle Persone e che da sabato 28 marzo 2020 lancerà una nuova rubrica “Muoversi fa Bene…”, ogni sabato, per i prossimi tre mesi, un video di pochi minuti nel quale si presentano semplici esercizi per fare attività fisica in casa.

La rubrica voluta da LSH Società Benefit sarà curata da Alexander Serra, allenatore di atletica leggera ed ex atleta ventottenne con una laurea in scienze motorie e Giulia Vettor atleta venticinquenne di livello nazionale per la società Cus Parma e istruttrice della Polisportiva Castelfranco Emilia.

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare e incentivare le persone a fare attività fisica -afferma l’Amministratore Unico e socio fondatore Lapo Secciani- e con questi video volevamo far capire che anche se si ha poco tempo e poco spazio è possibile allenarsi bene e migliorare il proprio livello di benessere fisico e mentale”.

I video usciranno tutti i sabato sul website dell’azienda (www.lsnutraceutici.it) e saranno ripresi dai canali social della stessa società. “In questo momento è importante fare qualche cosa di utile, che possa servire a migliorare anche di poco la qualità della vita delle persone” continua Lapo Secciani “nelle prossime settimane lanceremo anche una rubrica sulla corretta alimentazione e una curata da uno psicologo che parlerà di come affrontare questo momento di distanziamento sociale e di convivenza forzata in casa”.

Non resta che aspettare sabato 28 per vedere il primo video e fare attività fisica insieme a Giulia e Alexander i quali ci presenteranno ogni settimana esercizi diversi da fare in casa e per stare bene e in forma.

“Rimanete a casa e non perdete la voglia di stare bene” chiude con questa raccomandazione e questo augurio l’amministratore unico Lapo Secciani.