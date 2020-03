Smaltochimica annuncia imminente produzione di gel igienizzanti e donazioni agli ospedali di Bergamo e Sassuolo

Smaltochimica, azienda di Fiorano Modenese attiva da quasi 45 anni nella produzione di additivi chimici per l’industria ceramica, ha riconvertito parte delle proprie linee per realizzare gel igienizzanti utili a fronteggiare la pandemia Covid-19. A fronte della cronica mancanza di questi prodotti a base alcolica, ora quanto mai indispensabili per una corretta igienizzazione degli ospedali, delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, Smaltochimica ha deciso di mettere a disposizione del territorio e della comunità il proprio know how chimico, in una prospettiva non prettamente economica, ma di responsabilità civile e sociale.

I primi ingenti lotti di produzione di gel igienizzanti sono previsti per la metà di aprile e saranno donati alle AUSL di Bergamo, la città più colpita dalla pandemia in Italia, e di Sassuolo, cui l’azienda ha già consegnato gratuitamente in questi giorni anche 2.300 mascherine prelevate dalle proprie scorte.