Il Comune di Albinea ai cittadini: mandate foto e video con fiori dei vostri balconi e messaggi di speranza

Con i cittadini costretti a rimanere nelle loro case nella speranza che questa epidemia passi, il Comune di Albinea ha pensato, dopo il grande successo dell’iniziativa della mostra virtuale degli striscioni appesi ai balconi (sono arrivate 127 immagini), di proporre un’altra iniziativa.

La primavera è ormai arrivata in tutta la sua bellezza e non poterne “usufruire” può essere davvero frustrante. Inoltre, visto lo stato di isolamento domestico a cui si è costretti, non è più possibile incontrarsi, vedersi e salutarsi. Ecco allora che l’amministrazione ha pensato al concorso “PRIMA-VERA SPERANZA”.

ECCO COME PARTECIPARE

I cittadini possono mandare una foto oppure un video (di massimo 10 secondi) fatto a casa (meglio su un balcone o in giardino) all’interno del quale si veda un fiore del loro giardino o davanzale.

Nel caso del video si chiede di inviare un saluto e un messaggio di speranza. E’ possibile farlo da soli, o insieme alla famiglia.

Insieme a foto e video è necessario specificare nome e cognome (di tutti i presenti in caso di foto o video collettivo) e il luogo in cui è stata fatta la foto (es: Albinea, Borzano, Noce ecc…)

IN CASO DI FOTO il materiale deve essere spedito via mail a ufficiostampa@comune.albinea.re.it.

IN CASO DI VIDEO il materiale deve essere spedito via mail a ufficiostampa@comune.albinea.re.it tramite WE TRANSFER (un servizio facile e gratuito – non necessita di essere scaricato, ma funziona on-line – che permette di spedire file di grandi dimensioni) oppure con WHATHAPP al numero 3399156168.

Una volta ricevute le immagini e i video sarà allestita una “mostra virtuale”: per le FOTO sul sito dell’Amministrazione e sulla relativa pagina Facebook; i video verranno invece condivisi soltanto sulla pagina Facebook del Comune.